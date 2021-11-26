متدربو مركز التدريب المهني ببورسعيد يشاركون في ندوات لنشر ثقافة العمل الحر

نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، زيارة تفقدية لشركة بلازا للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للإستثمار، بمشاركة 37 من المتدربين بمركز التدريب المهني على مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، وسنتل كومار مدير عام الشركة .

ورافق الزيارة التفقدية اللواء أحمد الفيومي المدير العام ، وأميرة عبد اللاه نور الدين المدير الإداري ، ومنار العوضي مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية ، وإيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ولفيف من المسئولين بالشركة .

وقال السيد السنجابي مدير المديرية : إن الزيارة تاتى في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر الوعي بين الشباب لتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص ، وتنمية قدرات الباحثين عن العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، والتدريب من أجل التشغيل ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأشار السنجابي إلي أن الزيارة، حضور ندوة توعية بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حضرها 50 عاملا ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمقر الشركة ، وعمل جولة تفقدية لأقسام الشركة ومعرفة مراحل الإنتاج المختلفة بها ، وكيفية أداء العمل ، والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتطبيقها داخل المنشأة .

وذكر مدير المديرية، أن الندوة الأولى تناولت شرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص حقوق وواجبات العمال داخل أماكن العمل ، كما تم عمل ندوة خاصة للمرأة نظمتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية حضرتها 37 عاملة للتعريف بحقوق المرأة في العمل ، من إجازات سواء في فترات الحمل أو الرضاعة كما كفلها القانون والمدد الخاصة بكل منها ، وتم استعراض فيديوهات تعريفية من مبادرة "هى تقدر"، وذلك في إطار اهتمام المديرية بتفعيل وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً وتشجيعها لدخول سوق العمل .

وتضمنت الندوة الثانية التي عقدت تحت عنوان: "نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" ، شرح الامتيازات التى تقدمها الشركة للعاملين بها ، والتى تقوم بتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص ، وكذلك التعريف بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للعاملين وأسرهم .

من جانبه أكد مدير عام الشركة، استعداد الشركة لتوفير فرص عمل للمتدربين داخل الشركة ، ايماناً من الشركة بدورها المهم في المساهمة في دفع الاقتصاد القومي ، وتقوية الروابط بين قطاعات العمل المختلفة ، وكذلك المشاركة في توفير التدريب اللازم للشباب ، والعمل على تثقيف وتوعية العاملين بداخلها على مفهوم السلامة والصحة المهنية واشتراطاتها داخل بيئة العمل .