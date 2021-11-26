الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«دمّر حياتي».. تطالب بحبس زوجها لضربها باستمرار

دعوى حبس
دعوى حبس

أقامت زوجة، دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، ادعت فيها تعدى زوجها عليها بالضرب المبرح وإجبارها على التقاط بعض الصور الخاصة واستيلائه عليها ونشرها للتشهير بها، وطردها ليلا من المنزل ورفضه منحها طفلها الرضيع، بسبب اعتراضها على سلوكه واعتياده ضربها وسلبها راتبها وتبديده على أصدقائه.

وقالت الزوجة في دعواها: عندما اعترضت على تصرفاته انهال على بالضرب المبرح، وجن جنونه وقرر فضحي والتشهير بسمعتي.

وأضافت الزوجة بدعواها: "6 سنوات عشت برفقته فى جحيم الحياة الزوجية، ضرب وإساءة وطردي من منزل الزوجية أكثر من مرة، بسبب تصرفاته الجنونية، دمر صحتي وحالتى النفسية، وخطف طفلي ورفضه رده لى منذ آخر خلاف بيننا، ليعاقبني على التصدي لعنفه، وأصبحت حياتى معه عبارة عن عذاب بسبب التعرض للضرب بشكل مستمر وإصابتي بعدة كسور فى أخر خلاف جمعنا".

وتابعت الزوجة: "زوجي طوال مدة زواجنا كان يرفض تحمل المسئولية، وأهمل عمله واعتمد علي للإنفاق على المنزل، ودفع والدته بالتحكم فى منزلى، لأعيش طوال سنوات وأنا محرومة من الخصوصية، وأبسط حقوقى كزوجة، ليهشم عظامى عندما اعترض ويحرقني".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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