كتما أنفاسها لممارسة الرزيلة.. «أمل» ضحية العلاقة المحرمة بين والدتها وعشيقها

قبل قرابة 3 أعوام، فقدت الطفلة أمل حياتها على يد من هي المفترض أنها أغلى شخص في حياتها، أمها، التي سلمت عقلها للشيطان يتلاعب به وتركت جسدها لشهوة الجنس الحرام وفي لحظة نشوة أثناء اقامتها علاقة آثمة مع عشيقها، انقض كلاهما على الطفلة التي دوت صرخاتها تطلب والدتها، إلا أن رغبتهما في اكمال علاقتهما المحرمة دفعتهما لسلب تلك الروح البريئة حياتها.

تفاصيل تلك الجريمة البشعة كشفت ملابساتها كاملة مذكرة الإحالة التي أعدها همام رجب مدير نيابة حوادث جنوب بنها، وقت وقوع الجريمة، في القضية رقم 1357 لسنة 2021 جنايات الخصوص.

- تفاصيل مذكرة الإحالة

وتضمنت مذكرة الإحالة الخيوط الأولى للكشف عن الجريمة بمحضر حرره مواطن ضد زوجته (هدى. ه) حيث أنه أنجب منها طفلين الأولى تدعى أمل تبلغ من العمر عامين، والثاني يدعى نور عمره 3 سنوات وأن زوجته تركت منزل الزوجية عقب خلافات بينهما وغابت لمدة 6 أشهر وعندما التقاها شاهد ابنه الأصغر فقط برفقتها، وعندما سألها عن ابنتهما الكبرى لم تقدم مبررا لغيابها فدخل الشك إلى قلبه ما دفعه لتحرير محضرا ضدها.

ـ أقوال الأم القاتلة في التحقيق

استجوبت حينها الأجهزة الأمنية الأم حول مكان تواجد طفلتها، فقالت أنها عقب ترك منزل زوجها كانت تقطن في الشوارع وفقدت ابنتها، رواية الأم لم تكن مرتبة وبالتالي لم تقنع الأجهزة الأمنية فتم إعادة مناقشتها مع إجراء التحريات السرية التي توصلت إلى ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع جارها (م. ع) وعند مواجهتها بما وصلت إليه التحريات انهارت واعترفت بقتل طفلتها بمعاونة عشيقها.

- المتهمة تروي تفاصيل الجريمة

سردت المتهمة كيفية التخلص من طفلتها أمل حيث قالت أنها في أواخر عام 2019 أثناء قيامها بعلاقة جنسية آثمة مع عشيقها، انتابت الطفلة حالة من الصراخ والبكاء ما أثار غضب العشيق وأسرع تجاه الطفلة واضعا وسادة على وجهها وضغط عليها حتى فارقت الحياة، لم تمانع المتهمة اطلاقا من قتل طفلتها ولم تحاول إطلاقا منع المتهم او إنقاذ طفلتها بل عاونته على دفن الطفلة دون تصريح.

- العشيق يعترف بدوره في الجريمة

عقب ضبط المتهم اعترف بارتكاب الجريمة وروى كيفية دفن الطفلة بدون تصريح حيث توجه لمقابر العزالي بالقناطر الخيرية و تقابل مع "التربي" و أوهمه بأنه متزوج من المتهمة زواجاً عرفياً و أن الطفلة ابنتهما، و توفيت وفاة طبيعية فطلب منه التربي كتابة إقرار بذلك وتمكن من دفنها وأرشد عن مكان القبر الذي دفن به الطفلة

وتضمنت مذكرة الإحالة مفاجأة، اعترف المتهم أنه عقب قتله الطفلة لإسكات صراخها خشية افتضاح أمرهما، استكمل علاقته الجنسية مع والدة الطفلة القتيلة لمدة عشرة دقائق وهو ما أكدته المتهمة بأن عشيقها كتم انفاس طفلتها لاستكمال معاشرتها جنسيا وأنها وافقته على ذلك وتم برضائها.

- تقرير الطبيب الشرعي

استخرجت النيابة العامة جثة الطفلة المجني عليها وأثبت تقرير الصفة التشريحية للطفلة الصادر من مصلحة الطب الشرعي بالقليوبية، أن جثة الطفلة في حالة تحلل رمي مُتقدم ولم يتبين به إصابات ظاهرة واضحة.

وقال الطبيب الشرعي أن الواقعة جائزة الحدوث وفقا لاعترافات المتهمة بان المتهم الثاني قام بالضغط على وجه الطفلة حتى فارقت الحياة وهو في حد ذاته هو فعل إجرامي لما يترتب عليه من كتم النفس و سد المسالك التنفسية و، أضاف أن العلاقة الجنسية حتى في ذروتها ليست سالبة للذهن أو الوعي أو الإدراك أي ان المتهم كان مدركا لجريمته.

عقب استيفاء أوراق التحقيقات قررت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية في شهر يوليو الماضي، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وعقب تداول القضية بعدة جلسات أسدلت محكمة جنايات الخصوص، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق، ومدحت مكي، ومحمود عبد الحميد الستار على، القضية بإحالة أوراق الأم وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.