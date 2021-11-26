جنوب إفريقيا: قرار بريطانيا بحظر السفر بسبب سلالة جديدة من كورونا اتخذ بعجالة

قالت وزارة الخارجية بجنوب أفريقيا ، إن قرار الحكومة البريطانية بحظر الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بشكل مؤقت، يبدو أنه اتخذ "بعجالة".

وقالت وزيرة الخارجية في جنوب أفريقيا ناليدي باندور - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة، في نشرتها الإنجليزية - إن "قلقنا الحالي هو الضرر الذي سيسببه هذا القرار لمجالي السياحة والأعمال للبلدين"، مضيفة أن بلادها ستنخرط مع السلطات البريطانية لمحاولة إقناعها إعادة النظر في قرارها.

يعتزم المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إجراء محادثات مع نظرائه في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، بشأن سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا جرى اكتشافها في البلاد.

وقال مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج، في موجز عبر الفضاء الإلكتروني، أمس الخميس، إنه جاري تحليل البيانات بشأن السلالة المتحورة الجديدة و سوف يتم إطلاق المزيد من المعلومات بعد الاجتماع، وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويشار إلى أن المملكة المتحدة أعلنت، الليلة الماضية، حظر الرحلات الجوية من 6 دول أفريقية "مؤقتا"، اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر الجاري، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، يطلق عليها اسم" بي 1.1.529 ". وسيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو و إيسواتيني و زيمبابوي و بوتسوانا.

وباتت أوروبا مجددا البؤرة العالمية للوباء، فيما خفض متحور دلتا شديد العدوى فاعلية اللقاحات في لجم انتقال المرض، بنسبة 40% بحسب ما أفادت منظمة الصحة العالمية، وتسبب وباء "كوفيد-19" بوفاة أكثر من 1,5 مليون شخص في أوروبا وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا على حصائل رسمية.