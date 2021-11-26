رئيس البرلمان العربي يغادر إلى مدريد للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

توجه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 26 – 30 نوفمبر 2021م.

ومن المقرر أن يلقي العسومي كلمة باسم البرلمان العربي في الموضوع الرئيسي للنقاش خلال هذه الاجتماعات، والمتعلق بدور البرلمانيين في تعزيز الديمقراطية.

وفي إطار هذه الاجتماعات، من المقرر توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، سوف يعقد رئيس البرلمان العربي مباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات من مناطق جغرافية مختلفة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي وتلك البرلمانات.

ويضم وفد البرلمان العربي كلا من النائب عبد الله العيفان، والنائب يسري المغازي، والنائبة احسان بركات أعضاء البرلمان العربي ، ويرافق الوفد نبيل الشروقي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبد العزيز مستشار رئيس البرلمان العربي.

وكان التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المصاحب له، مع روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، وذلك في ختام فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى إيطاليا على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

في مستهل اللقاء، أكد "العسومي" على حرص البرلمان العربي على تفعيل وتعزيز العلاقات العربية الإيطالية على المستوى البرلماني، معتبراً أن هذا اللقاء يمثل تدشيناً لتعاون برلماني فعَّال بين الجانبين، خاصة أن العلاقات المتميزة بين الجانبين سياسياً واقتصادياً وثقافياً، لا يضاهيها تطور مماثل في الجانب البرلماني. وفي هذا السياق، أكد "العسومي" أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب الإيطالي على استحداث آليات عمل مؤسسية لتعزيز العلاقات العربية الإيطالية وتنسيق المواقف المشتركة، ومنها إطلاق منتدى برلماني عربي إيطالي، فضلاً عن تنظيم زيارات متبادلة بشكل منتظم لتنسيق المواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.