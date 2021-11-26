«الأوقاف» تفتتح اليوم 31 مسجدًا ضمن «حياة كريمة»
تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 42 مسجدًا، منها 31 مسجدًا ضمن مبادرة حياة كريمة 16 مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا آخر صيانة وترميمًا، إضافة إلى 11 مسجدًا آخر منها 9 مساجد إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا ، وذلك يوم الجمعة 26/ 11/ 2021م.
وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 335 مسجدًا، منها 290 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و45 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
1. النور - قرية دسونس أم دينار
2. عزبة حمد القديم – أبو الشقاف – حوش عيسى
3. عزبة طه الصعيدي – قرية نديبه - دمنهور
4. عزبة عبد العال نوار – قرية كفر حصام
5. عادل المصري – عزبة أولا شعيب – الحاجر – سيدي غازي
6. الأبرار – سنهور – مركز دمنهور
7. عاداة الشرقية – سيدي غازي – كفر الدوار
8. العزبة الحمرا الطرح – كفر الدوار
9. الكبير القرية الرابعة شمال التحرير- أبو المطامير
10. أحمد مصطفي – قرية طاهر أبو الفتوح- كوم اشو – كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
11. الرحمن الغربي – زاوية الجدامي - مغاغة
12. الرحمة – عزبة أولاد عبد المولى – عرب الشيخ شبيكة – ملوي
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
13. الأبرار – أولاد خلف – دار السلام
14. الكبير – القوصة – البلابيش – دار السلام
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
15. العارف بالله- ببلاو – مركز ديروط
16. الرحمن الرحيم – قرية بصره – مركز الفتح
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
17. الرحمن الغربي – نجع الحاج سلام - فرشوط
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
18. عبده عاشور- المطرية
19. المسيد أبو أحمد – ميت سلسيل
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
20. أبو بكر الصديق – عبد السلام عارف – بندر بني سويف
21. العمري – الميمون – الواسطى
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
22. الشحات عمران - الزقازيق
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
23. الدعوة – نجريج - بسيون
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
24. عميرة الشرقية – قرية عميرة الشرقية - بلطيم
25. الأنصاري – طويلة نشرت – مركز قلين
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
1. الشحاروة – نوب طحا – شبين القناطر
2. الغربي – كفر الحصافة – شبين القناطر
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
3. الحسين – الكوم الأحمر - فرشوط
4. الفتح – الرغولات – حجازة - قوص
5. التقوى – العيايشا - قوص
6. الشيخ أبو بكر – العيايشا - قوص
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
7. عباد الرحمن – حبيش البحرية – حفص - دمنهور
8. السيد شاهين الخارجي – قرية أبيس 6/11 – كوم إشو – مركز كفر الدوار
9. الكبير أبيس 5-5 – كوم إشو – مركز كفر الدوار
10. التقوى- قرية الإمام مالك – وادي النطرون
11. عبد المجيد سليم- الشعراوي - حوش عيسى
12. الرحمن – قرية (20) لحوم - النوبارية
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
13. النور المحمدي – السملاوية – مركز زفتى
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
14. حسان- ع قلمشاه – اطسا شرق
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
15. نور الإسلام – نجع المصلحة – بيت علام - جرجا
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
16. أولاد عباس – عزبة الحاج قنديل – دير مواس
17. الرحمن – أرض الصوامع- معصرة سمالوط شرق