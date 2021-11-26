الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طفل في مصرف مياه بمركز جرجا في سوهاج

غرق طفل
غرق طفل

لقي طفل عمره 3 سنوات مصرعه، كان يلهو على حافة مصرف مياه أمام منزله بمركز جرجا جنوب سوهاج فانزلقت قدماه وسقط في الترعة ليلقى مصرعه غرقًا.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغاً بالحادث، وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث أن الطفل محمد عبداللطيف ح ع 3 سنوات كان يلهو على حافة مصرف مائي أمام منزله بمركز جرجا، وانزلقت قدماه إلى المياه وغرق.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن الطفل توفي بسبب اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وأكد والده عبداللطيف ح ع ٣٢ سنة سائق ما جاء بالتحريات ونفى الشبهة الجنائبة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة المعروض وسلالة كورونا جديدة

مؤشر «نيكي» يتراجع بفعل مخاوف متعلقة بـ«كورونا» والصين

«ديلى ميل» عن احتفالية طريق الكباش: مصر أعادت إحياء تقليد قديم لفت أنظار العالم لكنوزها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقلص قائمة الدول التى يمكن شراء تقنياتها للأمن الإلكترونى

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا