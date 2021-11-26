غرق طفل في مصرف مياه بمركز جرجا في سوهاج

لقي طفل عمره 3 سنوات مصرعه، كان يلهو على حافة مصرف مياه أمام منزله بمركز جرجا جنوب سوهاج فانزلقت قدماه وسقط في الترعة ليلقى مصرعه غرقًا.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغاً بالحادث، وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث أن الطفل محمد عبداللطيف ح ع 3 سنوات كان يلهو على حافة مصرف مائي أمام منزله بمركز جرجا، وانزلقت قدماه إلى المياه وغرق.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن الطفل توفي بسبب اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وأكد والده عبداللطيف ح ع ٣٢ سنة سائق ما جاء بالتحريات ونفى الشبهة الجنائبة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.