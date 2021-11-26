الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل سقوط سائق وربة منزل بـ100 ألف قرص مخدر في شبرا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط سائق وربة منزل وبحوزتهما مواد مخدرة أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ضبط سائق وربة منزل وبحوزتهم مواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تبين تمكن الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الطريق الدائرى من ضبط (سائق "له معلومات جنائية"، مقيم بمطروح - ربة منزل، مقيمة بالقاهرة)، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ملك وقيادة المتهم الأول، أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، حيث عثر بحوزتهما عقب تفتيشهما على عدد "74" كيس تحوى بداخلها ما يقرب من "100 ألف" قرص من عقار الكبتاجون المخدر - ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي حصيلة تجارتهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة المعروض وسلالة كورونا جديدة

مؤشر «نيكي» يتراجع بفعل مخاوف متعلقة بـ«كورونا» والصين

«ديلى ميل» عن احتفالية طريق الكباش: مصر أعادت إحياء تقليد قديم لفت أنظار العالم لكنوزها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقلص قائمة الدول التى يمكن شراء تقنياتها للأمن الإلكترونى

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا