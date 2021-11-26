تفاصيل سقوط سائق وربة منزل بـ100 ألف قرص مخدر في شبرا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط سائق وربة منزل وبحوزتهما مواد مخدرة أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ضبط سائق وربة منزل وبحوزتهم مواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تبين تمكن الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الطريق الدائرى من ضبط (سائق "له معلومات جنائية"، مقيم بمطروح - ربة منزل، مقيمة بالقاهرة)، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ملك وقيادة المتهم الأول، أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، حيث عثر بحوزتهما عقب تفتيشهما على عدد "74" كيس تحوى بداخلها ما يقرب من "100 ألف" قرص من عقار الكبتاجون المخدر - ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي حصيلة تجارتهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.