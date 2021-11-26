المعاينة الأولية باندلاع حريق في محل بأوسيم: ماس كهربائي

يفحص رجال المعمل الجنائي بالجيزة، آثار حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة أوسيم، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية عندما ورد، بلاغ لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في محل تجاري، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، إلى مكان الحريق وتم التعامل بشكل فوري مع النيران، وفرض كردون أمني لمنع امتدادها، وتمت السيطرة عليها.

من خلال المعاينة الأولية، تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات

وفى سياق متصل،نجحت الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة أوسيم، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية عندما ورد، بلاغ لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في محل تجاري، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، إلى مكان الحريق وتم التعامل بشكل فوري مع النيران، وفرض كردون أمني لمنع امتدادها، وتمت السيطرة عليها.

من خلال المعاينة الأولية، تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.