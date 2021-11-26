الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعاينة الأولية باندلاع حريق في محل بأوسيم: ماس كهربائي

حريق في محل بأوسيم
حريق في محل بأوسيم

يفحص رجال المعمل الجنائي بالجيزة، آثار حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة أوسيم، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية عندما ورد، بلاغ لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في محل تجاري، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، إلى مكان الحريق وتم التعامل بشكل فوري مع النيران، وفرض كردون أمني لمنع امتدادها، وتمت السيطرة عليها.

من خلال المعاينة الأولية، تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات

وفى سياق متصل،نجحت الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة أوسيم، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية عندما ورد، بلاغ لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في محل تجاري، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، إلى مكان الحريق وتم التعامل بشكل فوري مع النيران، وفرض كردون أمني لمنع امتدادها، وتمت السيطرة عليها.

من خلال المعاينة الأولية، تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة المعروض وسلالة كورونا جديدة

مؤشر «نيكي» يتراجع بفعل مخاوف متعلقة بـ«كورونا» والصين

«ديلى ميل» عن احتفالية طريق الكباش: مصر أعادت إحياء تقليد قديم لفت أنظار العالم لكنوزها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقلص قائمة الدول التى يمكن شراء تقنياتها للأمن الإلكترونى

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا