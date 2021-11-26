الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظف محليات بالقليوبية مكّن مواطناً من بناء محل على أرض الدولة

ضبط موظف محليات
ضبط موظف محليات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم استغلال النفوذ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال النفوذ. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بأحد المجالس المحلية بالقليوبية ، له معلومات جنائية) باستغلال موقعه الوظيفي بالتواطؤ مع (صاحب محل لتجارة الألوميتال، مقيم بالقليوبية، وتمكينه من استصدار ترخيص لإقامة محل تجارى خاص به على أراضى أملاك الدولة بدون وجه حق.

حيث قام الأول بإجراء المعاينة للأرض وأثبت أنها ليست من ضمن أملاك الدولة "على غير الحقيقة" لكونها مملوكة لإحدى الجهات الحكومية ، مما مكن المتهم الثاني من التعدي على أراضى الدولة والإضرار بالمال العام بما قيمته (2 مليون جنيه)، والتي تمثل قيمة الأرض والمخالفات المستحقة عليها والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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