الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سرق حقيبة وهرب من المواطنين إلى الطابق العاشر.. «وقع مات»

سقط عاطل من الطابق
سقط عاطل من الطابق العاشر

سقط عاطل من الطابق العاشر عقب خطفه حقيبة من سيدة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تعرض لمطاردة من جانب عدد من المواطنين، مما دفعه للهرب أعلى سطح عقار، إلا أنه اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط لص من الطابق العاشر بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وتبين أن عاطلا خطف حقيبة من سيدة وحاول الهرب بالصعود أعلى سطح عقار، بعد مطاردته من جانب عدد من المواطنين، إلا أنه اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، بعد إصابته بكسور ونزيف.

تم التوصل لهوية اللص، واتخاذ الاجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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