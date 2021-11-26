الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات شقيقين كوّنا عصابة لسرقة الموتوسيكلات من شوارع أكتوبر

اعترافات شقيقين
اعترافات شقيقين

اعترف شقيقان تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة 23 دراجة بخارية في أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بأنهما يستخدمان أسلوب توصيل الأسلاك لتشغيل الدراجة البخارية التي يستهدفان سرقتها، ويقطعان الأقفال بواسطة مقص حال اكتشفا إغلاقها.

وذكرا أنهما يبيعان المسروقات لـ3 من عملائهما على علم بأن الدراجات البخارية مسروقة، ويحصلون عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، حيث يتولون تغيير معالمها وإعادة بيعها مرة أخرى.

وذكر المتهمان أنهما مارسا نشاطهما في سرقة الدراجات البخارية من شوارع مدينة 6 أكتوبر، خاصة بالشوارع الهادئة والخالية من المارة، وأعترف العملاء الثلاثة بشراء الدراجات البخارية المسروقة من الشقيقين، وأكدا علمهم بكونها مسروقة، وأرشدوا عنها، وتم عرضها على أصحابها، حيث تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للشقيقين والعملاء الثلاثة بالسرقة.

وكشف رجال المباحث هوية المتهمين، بعد تعدد البلاغات الخاصة بسرقة الدراجات البخارية حال ركنها بشوارع مدينة 6 أكتوبر، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن شخصين وراء ارتكاب تلك السرقات، وتوصل رجال المباحث لهويتهما، وتبين أنهما شقيقين يقيمان بمركز أبو النمرس.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالكي الدراجات البخارية المسروقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليمهم الدراجات، وباشرت النيابة التحقيق.

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