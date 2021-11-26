تكريم العاملين بقطاع النظافة بسيوة.. ومحافظ مطروح: هم أصدقاء البيئة الحقيقيون

كرم محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة بمحافظة مطروح، العاملين بقطاع النظافة بمجلس المدينة تقديرا لجهودهم وذلك بحضور أحمد علي باغي سكرتير المدينة ورؤساء القرى ومشايخ القبائل.

وشارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تكريم العمال وذلك من خلال مداخلة هاتفية، مقدما الشكر والتقدير والعرفان لأصدقاء البيئة الحقيقيين عمال النظافة، بمجلس مدينة سيوة

الذين يستمرون في تأدية واجب العمل رغم المخاطر المهنية، ووجه باستمرار الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

من جهته أوضح رئيس مدينة سيوة، أن جاء هذا التكريم تقديرا وعرفانا لما بذلوه من جهد متميز طوال الفترة الماضية، قائلا “ نموذج مشرف للموظف الجاد المعطاء الذي سيبقى مخلدا في ذاكرة الجميع ” .

جاء ذلك في إطار حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي تكريم العناصر المميزة وتشجيعهم وتحفيزهم علي بذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمحافظة مطروح.

وفي سياق آخر ، كان رئيس مركز ومدينة سيوة، قد التقى في 23 نوفمبر 2021، بعدد من أصحاب مصانع التمور استعدادا للمشاركة في معرض "فوود أفريكا الدولي" والذي سيقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس بدءا من 12 وحتى 14 ديسمبر 2021.

وأوضح رئيس مدينة سيوة خلال اللقاء أن سيشارك في المعرض أكثر من 250 شركة من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية بالإضافة إلى أجنحة لـ 22 دولة اجنبية.