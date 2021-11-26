الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خدمات مرورية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاه بطريق الواحات

طريق الواحات
طريق الواحات

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاه أمام مساكن الأولى بالرعاية – مقابر 6 أكتوبر بطريق الواحات، الأمر الذى يستلزم الغلق الجزئى لطريق الواحات فى الاتجاهين وذلك لمدة يومين ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2021 وحتى صباح السبت 27 نوفمبر 2021 على أن تكون الأعمال من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً وستتم أعمال الغلق الجزئى بالتناول خلال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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