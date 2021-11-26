«الشيطان وسوس لي».. اعترافات قاتل شقيقه بالمنيا لخلاف على الميراث

اعترف مواطن بالتخلص من شقيقه بقتله رميا بالرصاص في المنيا، بسبب الخلاف على الميراث، مؤكدا أن الشيطان وسوس له قتل أخيه فقتله، بعدما دخل الطمع قلبه وعطل عقله عن التفكير.

وشهدت إحدى قرى مركز ملوى جنوب المنيا، جريمة قتل بطلها شقيقان، أطلق أحدهما النار على الآخر بسبب الخلاف على الميراث، ثم فر القاتل هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث ملوى من إلقاء القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى يفيد تلقيها بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بين سائق وشقيقه أطلق النار عليه وفرا هاربا بسبب الخلاف على الميراث.

وأفادت التحريات الأولية أن المجنى عليه يدعى م .خ ويعمل سائق والمتهم بقتل شقيقه عامل كما أفادت التحريات الأولية حدوث مشاجرة بين الطرفين على الميراث قام على إثرها العامل بإطلاق النار صوب شقيقه مما أدى إلى قتله وفرا هاربا، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم وجار مناقشته.