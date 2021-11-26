ضبط 37 قضية تموينية فى حملة موسعة بسوهاج

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير الأمن، بتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار؛ لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وأمكن خلال حملة ضبط 37 قضية تموينية متنوعة.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية والعميد مدير إدارة مباحث التموين وتنسيقاً ووكيل وزارة التموين بسوهاج وتم ضبط صاحب مصنع لتجميع الأدوات الكهربائية بأحد المناطق الزراعية دائرة مركز سوهاج، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة قطع غيار أدوات كهربائية مجهولة المصدر بدون فواتير مخالفاً القانون رقم 113 لسنة 1994 والقانون رقم 453 لسنة 1954، وتم ضبط "24960" قطعة غيار أدوات كهربائية وش لمبة و قاعدة لمبة و كشاف منتج نهائي، شاسيه كشاف، لمبة عالية الجودة منتج نهائي.

كما تم ضبط صاحب محل سلع غذائية ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير مخالفاً القانون رقم 113 لسنة 1994 وتم ضبط "250" كيلوجرام سكر، و"80" كيلوجرام جبنة 180 زجاجة زيت طعام.

كا ضبطت الحملة 5 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و4 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و4 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتى إدارة منشأه بدون ترخيص، و5 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضيتي عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، والتحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.