«صدمته سيارة».. النيابة تُصرح بدفن «طفل سوهاج»

لقي طفل مصرعه، إثر صدم سيارة له أثناء رجوعها للخلف بدائرة مركز شرطة أخميم، ونقل الجثة لمشرحة إلى المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة أثناء الرجوع للخلف بدائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج، ونقل للمستشفى المركزى بدائرة مركز أخميم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث المديرية، وقوع حادث تصادم، ومصرع طفل.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيادة سائق 30 سنة سيارة ربع نقل ويقيم دائرة مركز أخميم " وقيامه بالرجوع للخلف أمام محل سوبر ماركت، صدم الطفل، ما أدى لمصرعه.

وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة والتي صرحت بدفن الجثة.