الجمعة 26 نوفمبر 2021
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الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بنجاح افتتاح طريق الكباش

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده حفل افتتاح طريق الكباش الأثري بالأقصر.

وقال البطريرك في بيانه: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده حفل افتتاح طريق الكباش الأثري بالأقصر، والذي أبهر العالم أجمع، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد".

واحتفت العديد من وسائل الإعلام العالمية بحفل افتتاح طريق الكباش، مساء أمس، ما يعكس أهمية الممر التاريخي الذي يعود عمره لما يزيد على 3 آلاف عام، حيث قالت شبكة "اي بي سي" الأمريكية إن افتتاح الطريق يسلط الضوء على كنوز مصر الاثرية، ولفتت "سي بي اس" الأمريكية إلى أن افتتاحه أعاد تقليدا مصريا منذ الآف السنين، فيما وصفته "ان بي سي" بأنه حدث مذهل لم يشهده العالم منذ آلاف السنين، واعتبرته صحيفة "ذا ناشونال" بأنه حدث فريد يدعم قطاع السياحة في مصر.

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