الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 1090 حكمًا قضائيًا فى حملة أمنية بسوهاج

حملة أمنية
حملة أمنية

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية مكبرة، استهدفت تجار الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ أحكام، وذلك بدائرة المراكز والأقسام، وتم ضبط 7 قطع سلاح متنوعة، وتنفيذ 1090 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاءت الحملة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقيادة العميد على العماري رئيس مباحث المديرية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني، وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيدًا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

واستهلت الحملة أعمالها في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط طبنجة مجهولة العيار والماركة مطموسة الأرقام وتم ضبط 3 فرد روسي محلى الصنع، و7 قطع سلاح متنوعة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفي مجال ضبط حالات الاشتباه، أمكن تنفيذ 1090 حكما قضائيا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات نحو ترحيل المتهمين بعد عرضهم على النيابة العامة.

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