قيود إضافية في دول أوروبية ومخاوف من متحور جديد في جنوب إفريقيا

ينتظر أن تعتمد هولندا وبلجكيا، اليوم الجمعة، إجراءات جديد، تهدف إلى لجم الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تشهد ارتفاعا قياسيا في أوروبا، في وقت دفع فيه متحور جديد رصد في جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة إلى إغلاق حدودها أمام الوافدين من ست دول في القارة السمراء.

و باتت أوروبا مجددا البؤرة العالمية للوباء، فيما خفض متحور دلتا شديد العدوى فاعلية اللقاحات في لجم انتقال المرض، بنسبة 40 % بحسب ما أفادت منظمة الصحة العالمية، وتسبب وباء "كوفيد-19" بوفاة أكثر من 1,5 مليون شخص في أوروبا وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا على حصائل رسمية.

فيما بلغ إجمالي الوفيات عالميا أكثر من 5,16 ملايين شخص منذ نهاية العام 2019، إلا ان منظمة الصحة العالمية ترى أن حصيلة الجائحة قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.



و تستعد هولندا وبلجيكا لاتخاذ قرارات يصعب على السكان قبولها أحيانا خصوصا في هولندا، وذلك وغداة تشديد الإجراءات في فرنسا، وتجاوز عتبة المئة ألف وفاة في ألمانيا.

- الإجراءات المتوقعة في هولندا



وخلال مؤتمر صحفي مقرر مساء الجمعة، يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إغلاق الحانات والمطاعم اعتبارا من الساعة الخامسة مساء (16,00 ت غ) بدلا من الساعة الثامنة مساء في الوقت الحالي، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وسجلت في هذا البلد أعمال شغب ولا سيما في روتردام ولاهاي إثر اعتماد تدابير إغلاق جزئي مع سلسلة من القيود الصحية، وتنوي الحكومة أيضا منع دخول غير الملقحين إلى أماكن محددة مثل الحانات والمطاعم.

وطلب من السكان من الآن عدم استقبال أكثر من أربعة أشخاص في المنازل والعمل من المنزل، وحظر التظاهر في الشارع فيما تجرى مباريات كرة القدم من دون جمهور، ورغم هذه الإجراءات في هولندا التي تضم 17 مليون نسمة، لا تزال تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة في اليوم.

- رئيس الوزراء البلجيكي: الإصابات أعلى من التقديرات الأكثر تشاؤما التي حددها الخبراء



في بلجيكا، أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو، أن الارتفاع في عدد الإصابات وحالات الاستشفاء المرتبطة بفيروس كورونا ، أعلى من التقديرات الأكثر تشاؤما التي حددها الخبراء العلميون الأسبوع الماضي.

ودعا إلى اجتماع عاجل الجمعة لمسؤولي مقاطعات البلاد لاتخاذ قرار بشأن فرض إجراءات جديدة.

- العمل على تسريع اللقاحات



وسجلت الإصابات اليومية في بلجيكا الاثنين عددا قياسيا، منذ بدء انتشار الوباء في مارس 2020، مع 23621 حالة جديدة رصدها معهد الصحة العامة (سيانسانو)، وبات الارتفاع مطردا بعدما كانت الإصابات مستقرة عند مستوى معين طوال الصيف وصولا إلى مطلع أكتوبر.



وأكد" دو كرو" كذلك أن السلطات تنوي تسريع التلقيح ولا سيما الجرعات المعزِزة التي تلقاها 1,2 مليون بلجيكي فقط حتى الآن فيما حصل 75 % من السكان على جرعة أولى.

- بريطانيا تمنع المسافرين من 6 دول إفريقية من دخول أراضيها بسبب متحور جديد



وكانت بريطانيا قد اعلنت، الخميس، أنّها ستمنع المسافرين من ستّ دول إفريقية من دخول أراضيها بسبب نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا رصدتها جنوب أفريقيا ويرجّح أنّها أكثر عدوى من سابقاتها.

وقال وزير الصحّة البريطاني ساجد جاويد، إنّ قرار الحظر سيشمل كلّ الرحلات الجوية الآتية جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، وذلك اعتباراً من ظهر الجمعة في الساعة 12,00 ت غ.

وقال عالم الأوبئة توليو دي أوليفيرا خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت برعاية وزارة الصحة جنوب الإفريقية إن المتحورة "بي.1.1.529" لديها عدد "مرتفع جدا" من التحولات "ورصدنا قدرة كبيرة على الانتشار السريع".

وقد تجعل التحولات في الفيروس الأصلي، المتحورات أشد عدوى وصولا إلى جعلها النسخة المهينة كما حصل مع المتحورة دلتا التي كشفت أساسا في الهند.

في هذه المرحلة قال علماء جنوب إفريقيون أنهم عاجزون عن الجزم ان اللقاحات المتوافرة حاليا فعالة في محاربة الشكل الجديد من الفيروس.

وقد سجلت حتى الآن 22 إصابة في صفوف الشباب خصوصا على ما أفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية، وسجلت حالات أيضا في بوتسوانا المجاورة وفي هونغ كونغ لدى شخص عائد من رحلة إلى جنوب إفريقيا.