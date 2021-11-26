الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متهم بالاستيلاء على 72 ألف جنيه من أموال الدعم: «نفسي أكون صاحب ثروة»

متهم
متهم

اعترف تاجر باستيلائه على أموال الدعم المخصص على أسطوانات البوتاجاز، لرغبته في تكوين ثروات سريعة، من خلال تجميع 535 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم للاتجار بها فى السوق السوداء وغير مثبتة بالدفتر الخاص بالمستودع، قدرت بقيمة  72 ألف و 225 جنيها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وكانت شرطة التموين نجحت في ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية، وبحوزته (1 طن "دقيق بلدى" مدعم مخصص ربطاً على المخابز ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للاتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بقيمة مالية "6200" جنيها), 

 كما وضبط المدير المسؤول عن مستودع بوتاجاز، بمحافظة بنى سويف لتجميعه (535 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم)، للاتجار بها فى السوق السوداء وغير مثبتة بالدفتر الخاص بالمستودع، وقدرت ب،  72 ألف و 225 جنيها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

 

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