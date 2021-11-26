وزير الرى: حريصون على متابعة الحالة الإنشائية لجميع المنشآت المائية فى مصر

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والري، حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، للتأكد من حالتها الفنية.

وأشار الوزير، إلى الدور البحثي المهم الذى يقوم به المركز القومي لبحوث المياه، ودعمه للوزارة من خلال الدراسات والأبحاث التي يقوم المركز بإعدادها، والتي تخدم مشروعات وأعمال الوزارة المختلفة، لافتًا إلى أن مشاركة شباب الباحثين بالمركز في إعداد هذه الدراسة، يأتي ضمن توجه الوزارة لإعداد أجيال جديدة من الباحثين لقيادة مسيرة البحث العلمي في المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في العرض النهائي لنتائج دراسة "تطوير نظم أرصاد المنشآت المائية"، وذلك ضمن أعمال التطوير الشامل للمنشآت المائية الكبرى، وبحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وعدد من قيادات الوزارة وقيادات المركز القومي لبحوث المياه.

وأضاف الوزير، أنه في إطار حرص الوزارة، على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها، فإن الوزارة تُدعم دور ومكانة المركز القومي لبحوث المياه، والذي يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية.

جدير بالذكر أن المركز القومي لبحوث المياه يُعد الذراع البحثي للوزارة، ويضم عدد ١٢ معهدًا، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى ووحدة البحوث الاستراتيجية.

كما يقوم المركز بدراسة عدد من المشروعات القومية التى تقوم الوزارة بتنفيذها لتطوير وتنمية الموارد المائية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، بما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كمًا ونوعًا.