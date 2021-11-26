تأهيل 32,4 كيلو متر من مساقى أراضى الدلتا القديمة

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك، بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة، وكذلك تحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث.

- تطبيق نظم الري الحديث فى الأراضي الزراعية

وانتهت قطاعات الري، والتوسع الأفقى والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الرى، اليوم الجمعة ، من تنفيذ تأهيل 32,41 كيلو متر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 6,95 % من إجمالي أطوال 461,98 كيلو متر في ست محافظات، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية القديمة بدلتا نهر النيل.

- تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والرى تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث.

وكذلك أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، إنه يتم عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات للتوعية بأهمية مشروعات تحديث الرى وتأهيل المساقى بالأراضي القديمة.

- رفع وعي المزارعين وتفعيل دور الجمعيات الزراعية

كما أوضح غانم، أهمية الندوات والمؤتمرات التي تشهدها المحافظات، فى رفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية.

في السياق ذاته، تسعى وزارة الموارد المائية والري من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعدة جهات حكومية أخرى، لترشيد استهلاك المياه فى ظل التحديات الحالية، وذلك عبر تنفيذ خطة التوسع في استخدام وتطبيق نظم الري الحديث فى مساحة إجمالية تقترب من أربعة ملايين فدان.