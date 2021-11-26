لترشيد المياه.. «الرى» ننجز تأهيل وتبطين 3352 كيلو مترًا من الترع المتعبة

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.



- خطة استراتيجية لتحسين منظومة المياه



وإنتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الجمعة ، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3352,37 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 14,50 ألف كيلو متر ، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.



- فتح المجال أمام تصدير المنتجات الزراعية



من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين.

كذلك أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، أن المشروع يساهم فى مواجهة العديد من الأزمات والحد من الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام تصدير المنتجات الزراعية لدول العالم.

بالإضافة إلى ما سبق أكد "غانم"، أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

فى السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمى، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وهي "الري والزراعة والنقل".

وكما تتمثل فائدة المشروع القومي، فى زيادة عرض جسور الترع ، مما يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار بأنواع مختلفة، والحد من التعديات على الترع المتعبة بالمحافظات.