«بلومبرج»عن احتفالية «طريق الكباش»: حدث عالمي يحيي كنوز البلاد الأثرية

أشادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بالحدث الأسطوري المهيب الذي شهدته مصر، مساء أمس الخميس، بمناسبة افتتاح طريق الكباش الجديد (الأقصر.. طريق الكباش)، مشيرة إلى أن الحدث هو ثاني حفل عالمي هذا العام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين، لتسليط الضوء على كنوز مصر الأثرية وإحيائها بعد موكب المومياوات الملكي الذي عقد في إبريل الماضي.

واعتبرت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن هذا الحفل من شأنه أن ينعش قطاع السياحة التي تتعافى فعليا من آثار وباء كورونا في الآونة الأخيرة، بعد سنوات من الركود في أعقاب أحداث "الربيع العربي".

- طريق الحجاج لزيارة المعابد

ولفتت الوكالة إلى تاريخية "طريق الكباش"، الممشى الأثري المعروف باسم "شارع أبو الهول"، أو "مسار الآلهة" والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الشهيرين في مدينة طيبة، عاصمة مصر في العصور القديمة، مضيفة إن هذا الطريق كان يعتقد بأنه الذي سلكه الحجاج لزيارة المعابد وتكريم آلهتهم.

وتابعت الوكالة "تصطف تماثيل الكباش وأبو الهول على قواعد الطريق القديم في الأقصر ، الذي يقع على ضفاف نهر النيل ويقع على بعد حوالي 650 كيلومترًا (400 ميل) جنوب القاهرة ، يمتد لعدة أميال وكان قيد التنقيب لأكثر من 50 عاما"، مشيرة إلى أن أقدم الآثار على طول طريق الكباش هي ستة مبان شيدتها الملكة حتشبسوت، ويعود تاريخها إلى عام 1400 قبل الميلاد.

واحتفت العديد من وسائل الإعلام العالمية بحفل افتتاح طريق الكباش، مساء أمس، ما يعكس أهمية الممر التاريخي الذي يعود عمره لما يزيد علي 3 آلاف عام، حيث قالت شبكة "اي بي سي" الأمريكية إن افتتاح الطريق يسلط الضوء على كنوز مصر الاثرية، ولفتت "سي بي اس" الأمريكية إلى أن افتتاحه أعاد تقليدا مصريا منذ الآف السنين، فيما وصفته "ان بي سي" بأنه حدث مذهل لم يشهده العالم منذ الاف السنين، واعتبرته صحيفة "ذا ناشونال" بأنه حدث فريد يدعم قطاع السياحة في مصر.