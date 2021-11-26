الصين: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت 13 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” أمس الخميس، مقابل 24 في اليوم السابق.



وأفاد بيان من اللجنة بأن الإصابات الجديدة بينها أربع حالات انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك مقابل حالتين في اليوم السابق.



وسجلت الصين 18 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 22 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 463 و حتى يوم الخميس، سجل بر‭ ‬الصين الرئيسي 98583 إصابة مؤكدة.



وعلي صعيد آخر، أعربت بكين، عن معارضتها الشديدة لتصريحات مسئول عسكري هندي، قال فيها إن الصين تشكل تهديدا للهند.

ووصف وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، تصريحات المسؤول الهندي بأنها "استفزازية"، وقال إن إثارة ما يسمى "التهديد الصيني" ينتهك بشدة التوجيه الاستراتيجي الذي وضعه زعيما البلدين بأن الصين و الهند لا تشكلان أي تهديد لبعضهما البعض.

وأضاف أن إثارة المواجهة الجيوسياسية بين البلدين "أمر غير مسؤول وخطير"، مضيفا أن قوات الحدود الصينية "مصممة على حماية السيادة والأمن الوطنيين و هي ملتزمة أيضا بالحفاظ على السلام والاستقرار على طول الحدود".

وأعرب عن أمله في أن "يتمكن الجانب الهندي من الالتقاء بالصين في منتصف الطريق وأن يحافظ بشكل مشترك على تنمية سليمة للعلاقات الثنائية".

يذكر أن اشتباكات جرت بين الجانبين في يونيو 2020 تكبدت فيها القوات الهندية خسائر زادت على 150 بين قتلى وجرحى. وإثر ذلك، سعى البلدان إلى المضي قدما في تبني تدابير لتخفيف حدة التوتر بينهما.