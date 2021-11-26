الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 3901 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة

كورونا فى كوريا الجنوبية
كورونا فى كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3901 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة
الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.
 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 432 ألفا و 901 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
 

كما سجلت البلاد 39 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3440 وفاة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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