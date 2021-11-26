الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

بايدن وقرينته يحتفلان بعيد الشكر مع جنود الجيش الأمريكى

بايدن بايدن
بايدن بايدن

 التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته جيل  مع جنود خدمة حرس الحدود خلال احتفاله بعيد الشكر بمدينة نانتاكت بولاية ماساتشوسيتس.


وتساءل بايدن في كلمة له في هذا الشأن قائلا " من الذي أشكره في عيد الشكر ؟ لا أمزح حين أقول إنني أوجه شكري لهؤلاء الرجال ولجميع الجنود".


وقال " إنني شاهدتهم في أنحاء العالم، في بحر الصيني الجنوبي وفي أفغانستان والعراق وفي أمريكا الجنوبية والناس يرونهم فيعرفون أمريكا ونحن فخورون بهم".


وأجرى بايدن وقرينته اتصالا هاتفيا عبر الإنترنت مع أفراد الخدمة العسكرية الذين يمثلون الأفرع الستة للجيش.


وقال الرئيس الأمريكي " إن هؤلاء الجنود وعائلاتهم يضحون كثيرا من أجل حماية حريات الأمريكيين ونحن مدينون لهم".

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