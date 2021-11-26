الهند تسجل 10 آلاف و 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 10 آلاف و 549 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 34 مليونًا و 555 ألفًا و431 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 488 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 467 ألفًا و468 حالة.

وعلي صعيد آخر ، ذكرت وزارة الصحة الهندية، أمس ، أنه تم تسجيل 8 آلاف و488 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليونًا و518 ألفًا و901 حالة.

و لتنشيط السياحة، أعلنت ​الهند​ السماح للسائحين الأجانب الذين تم ​تطعيمهم تطعيمًا كاملًا بدخول البلاد في رحلات تجارية منتظمة، الإثنين، في أحدث تخفيف للقيود المفروضة بسبب ​فيروس كورونا​.

ويشترط على السائحين الذين يدخلون الهند أن يكونوا قد خضعوا لتطعيم كامل، كما يجب عليهم اتباع جميع بروتوكولات كورونا كوفيد- 19، وأن يكون اختبار الفيروس سلبيًا بالنسبة لهم في غضون 72 ساعة من رحلتهم، وفقًا لوزارة الصحة.

كما سيحتاج الكثيرون إلى الخضوع لاختبار كوفيد–19، بعد الوصول إلى ​المطار​ الهندي.

غير أن المسافرين من الدول التي لديها اتفاقيات مع الهند للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، مثل ​الولايات المتحدة​ و​المملكة المتحدة​ والعديد من الدول الأوروبية، يمكنهم مغادرة المطار دون الخضوع لاختبار كورونا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.