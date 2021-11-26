سعر صرف الدولار مقابل الجنيه البوم الجمعة 26-11-2021

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، استقرارًا كبيرًا خلال فترة التعاملات على العملات الأجنبية، حيث بلغ اليوم الجمعة، 15,72 جنيه في البنك المركزي والبنوك العامة والخاصة، في ظل زيادة اهتمام البنوك وقدرتها على توفير الكميات المطلوبة من الدولار، لمواجهة طلب العملاء ومنها عمليات استيراد السلع والمنتجات المختلفة من الخارج، التى تستلزم توفير الدولار الأمريكي.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه البوم



في ذات السياق السابق، كشفت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استمرار معدلات السحب للصرف الأجنبى في المعدلات الطبيعية مما حافظ على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، بالإضافة الى استمرار توفير الدولار للسوق المصرفي، وتدففات العملة من المصريين بالخارج، مما يساهم في توفير الدولار لكافة المتعاملين.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



وكذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وايضا أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.75 جنيه للشراء بينما سجل 15.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وايضا كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى ذات الوقت ، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة

في الختام، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.