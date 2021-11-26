الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قائد الأركان الموريتانى يدشن مركزا للعمليات البحرية فى نواكشوط

قائد الأركان الموريتاني
قائد الأركان الموريتاني

 دشن قائد الأركان الموريتاني الفريق محمد بمب مكت، عددًا من المنشآت العسكرية الجديدة في العاصمة نواكشوط، وذلك في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى الـ 61 لعيد تأسيس القوات المسلحة الموريتانية، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل سنة.

وذكرت القوات المسلحة الموريتانية - في بيان، اليوم الجمعة- أن قائد الأركان أشرف على تدشين مركز للعمليات البحرية تابع لقيادة أركان البحرية الوطنية، يعني بالتخطيط وتنسيق العمليات البحرية وتسيير الكوارث والإنقاذ البحري ومتابعة ورقابة السفن العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى كونه يمثل نقطة وصل بين الوحدات العسكرية العاملة في البحر وقيادة أركان البحرية والأركان العامة للجيوش.

وأكد قائد أركان البحرية الموريتانية اللواء البحري محمد ولد شيخنا الطالب مصطف، أن إنشاء هذا المركز يدخل في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البحرية الموريتانية لتمكينها من أداء مهامها بشكل أفضل.
وأضاف أن المركز يشمل - بالإضافة إلى المكاتب - تجهيزات تقنية حديثة وشاشات للعرض وقاعة للاجتماعات وعدة أنظمة للرقابة البحرية رائدة في المجال.

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