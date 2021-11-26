الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طيران التحالف العربى يعيد استهداف معسكرات المجمع الرئاسى فى صنعاء

طيران التحالف العربى
طيران التحالف العربى

جدد التحالف العربي بقيادة السعودية،  غاراته على مواقع لجماعة "أنصار الله" الحوثية في العاصمة صنعاء وسط اليمن.

 

وقال مصدر في صنعاء أن طيران التحالف نفذ غارتين على معسكر النهدين الواقع ضمن المجمع الرئاسي جنوب العاصمة صنعاء.

 

وتأتي الغارتان غداة استهداف التحالف العربي المعسكر ذاته ومحيطه في المجمع الرئاسي بثلاث غارات جوية.

 

وكان التحالف العربي أعلن، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

 

وقال التحالف إنه "اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية"، مضيفا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014

 

وعلى صعيد آخر، طالب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، "حوار المنامة" بدعم موقف الحكومة الشرعية اليمنية في حسم المعركة الوطنية على الأرض، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

 

وقال بن عزيز - في كلمته خلال حوار المنامة 2021، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن إيران وأدواتها هم مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة، ومليشيات الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام، وقابلت كل الاتفاقيات و المبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل و يجانب الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه المليشيات الإرهابية".

 

وأشار إلى تجارب الحكومة في الاتفاقات مع مليشيات الحوثي الإيرانية، و التي كانت نتائجها هي اجتياح الدولة و السيطرة على مؤسساتها الدستورية.. وناقش المجتمعون، الدعم الإيراني للمليشيات في المنطقة؛ و خاصة جماعة الحوثي الانقلابية، وأبعاد هذا الدعم على الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

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وائل لطفي

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