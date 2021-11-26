غرفة التجارة الأمريكية فى روسيا تطلب من وشنطن ترخيص «سبوتنيك V»

توجهت غرفة التجارة الأمريكية في روسيا إلى السلطات الأمريكية بطلب منح الترخيص للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة.

وأوضح رئيس الغرفة، أليكسيس رودزيانكو، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن "السفر من روسيا إلى الولايات المتحدة يتطلب أمرين، هما التأشيرة التي يستحيل الحصول عليها الآن، والتطعيم بلقاح صادقت عليه منظمة الصحة العالمية أو الولايات المتحدة".

وتابع: "ولذلك طلبنا من الحكومة الأمريكية بأن تسمح بدخول المطعمين باللقاحات الأخرى أثناء السفر لغرض الأعمال، بما في ذلك "سبوتنيك V".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة الأمريكية بحثت موضوع الاعتراف باللقاح الروسي في أوائل أكتوبر الماضي، حيث التقى وفد برئاسة وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو بوفد أمريكي في مدينة جنيف السويسرية.

يذكر أن غرفة التجارة الأمريكية في روسيا هي منظمة غير حكومية تمثل رجال الأعمال الأمريكيين المقيمين في روسيا، تم تأسيسها في عام 1994 ومقرها موسكو، وهي تعمل على تعزيز الروابط بين أوساط الأعمال في البلدين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.