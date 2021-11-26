الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: لا توجد مواد نووية في منشأة كرج

بهروز كمالوندي
بهروز كمالوندي

نفى المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، وجود مواد نووية في منشأة كرج، مؤكدا أن المنشأة "لا تخضع لاتفاق الضمانات لأنها لا تضم مواد نووية".

 

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس"  الفرنسية ، إن "منشأة كرج تنتج أجهزة طرد مركزي عالية الدقة ومتطورة"، مضيفا أن بلاده "لا تحتاج لإذن من أي منظمة لهذا العمل، لأن إنتاج أجهزة الطرد المركزي يعد من حقوقنا وفق المادة الرابعة لمعاهدة الحد من الانتشار النووي".

 

وأشار إلى أن إيران "تملك حاليا 30 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وذخائرنا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة وصلت لضعف ما ينص عليه قانون البرلمان الإيراني".

 

وكان تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكر أن إيران لا تزال تمنع المفتشين الدوليين من الوصول إلى ورشة خاصة بمكونات أجهزة الطرد المركزي في موقع كرج النووي، مبديا قلق الوكالة إزاء استمرار تعرض مفتشيها لـ"تفتيش جسدي مكثف للغاية" من قبل عناصر الأمن في المواقع النووية.

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