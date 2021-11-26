خطة لمحاربة الهجرة غير الشرعية فى أوروبا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه وجه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تتضمن خطة من 5 خطوات لمحاربة الهجرة غير الشرعية عبر المانش في أوروبا.

وتقضي الخطة بتسيير دوريات مشتركة لتقليص عدد القوارب التي تبحر من فرنسا باتجاه بريطانيا، وعلى متنها مهاجرون.

واقترح جونسون كذلك استخدام التكنولوجيات المتقدمة لرصد تحركات المهاجرين، بما في ذلك الرادارات، وتعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية في البلدين التي تراقب المياه، وتنظيم المراقبة من الجو.

ودعا جونسون كذلك إلى تعزيز التعاون في إطار جهاز الاستخبارات المشترك للإسراع بتبادل المعلومات للقبض على المزيد من الأشخاص المتورطين في تهريب المهاجرين، سواء في بريطانيا أو في فرنسا.

إضافة إلى ذلك دعا رئيس الوزراء البريطاني لإطلاق العمل لصياغة اتفاقية ثنائية مع فرنسا بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المانش، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يحبط نشاط الجماعات الإجرامية التي تقوم بتنظيم الهجرة غير الشرعية.

يأتي ذلك على خلفية غرق قارب بالقرب من مدينة كاليه الفرنسية الواقعة على ساحل المانش يوم الأربعاء، كان على متنه نحو 50 مهاجرا غير شرعي، كانوا يسعون للوصول إلى بريطانيا.

وأسفر الحادث عن مصرع ما لا يقل عن 27 شخصا، بينما تستمر العمليات للبحث عن الناجين.

وبشكل عام دخل أكثر من 25 ألف شخص أراضي المملكة المتحدة بصورة غير شرعية، جاؤوا من أراضي فرنسا عبر المانش منذ بداية العام الجاري.

وطلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى بلاده آتين من فرنسا.

وكتب جونسون في رسالة إلى ماكرون نشرت على "تويتر": "أقترح أن نتوصل إلى اتفاق إعادة قبول ثنائي للسماح بعودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المانش".

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن "هذا الإجراء سيكون له تأثير فوري وسيقلل بشكل كبير - إن لم يكن سيوقف تماما - عمليات العبور، وينقذ الأرواح من خلال كسره بالكامل نموذج عمل العصابات الإجرامية" التي تهرّب هؤلاء المهاجرين.

وتأتي رسالة جونسون في وقت أبدت فيه بريطانيا وفرنسا رغبتهما في تعزيز الجهود المشتركة لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين غداة مصرع 27 مهاجرا على الأقل غرقا قبالة السواحل الشمالية لفرنسا خلال محاولتهم بلوغ إنجلترا.

وهذه الكارثة هي الأكثر فداحة منذ أن أصبحت القناة في 2018 مصدر استقطاب لمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، يحاولون على متن قوارب صغيرة غير مهيأة الانتقال من فرنسا إلى بريطانيا عبر بحر المانش.