الجمعة 26 نوفمبر 2021
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عالم

جونسون يدعو ماكرون لاستعادة جميع المهاجرين الذين عبروا المانش

جونسون وماكرون
جونسون وماكرون

طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى بلاده آتين من فرنسا.

 

وكتب جونسون في رسالة إلى ماكرون نشرت على "تويتر": "أقترح أن نتوصل إلى اتفاق إعادة قبول ثنائي للسماح بعودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المانش".

 

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن "هذا الإجراء سيكون له تأثير فوري وسيقلل بشكل كبير - إن لم يكن سيوقف تماما - عمليات العبور، وينقذ الأرواح من خلال كسره بالكامل نموذج عمل العصابات الإجرامية" التي تهرّب هؤلاء المهاجرين.

 

وتأتي رسالة جونسون في وقت أبدت فيه بريطانيا وفرنسا رغبتهما في تعزيز الجهود المشتركة لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين غداة مصرع 27 مهاجرا على الأقل غرقا قبالة السواحل الشمالية لفرنسا خلال محاولتهم بلوغ إنجلترا.

 

وهذه الكارثة هي الأكثر فداحة منذ أن أصبحت القناة في 2018 مصدر استقطاب لمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، يحاولون على متن قوارب صغيرة غير مهيأة الانتقال من فرنسا إلى بريطانيا عبر بحر المانش.

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