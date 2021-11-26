الطوارئ الروسية: مصرع 52 شخصا فى حادث بمنجم بمنطقة كوزباس

وصل العدد الإجمالي للقتلى نتيجة الحادث الذي وقع فجر اليوم بمنجم ليستفياجنايا بمقاطعة كيميروفو في كوزباس الروسية إلى 52 شخصا، من بينهم 6 من عمال الإنقاذ .



و قال مصدر في خدمات الطوارئ الروسية لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم أنه "وفقا للبيانات الأولية ، ليس هناك ناجون في منجم الفحم. حيث لقي ما يصل إلى 52 شخصا مصرعهم، بمن فيهم عمال الإنقاذ".



و قالت خدمة الطوارئ في وقت سابق، "إن فرقة رجال الإنقاذ، التي كانت تقوم بعملية إنقاذ على الخط البعيد، توقفت عن الاتصال".



و تابعت في بيان "كان من المفترض أن يتم الاتصال بعد إشارة خطر الانفجار، عندما تجاوز تركيز الميثان القيم المحددة، لكن هذا لم يحدث".



و كتب محافظ منطقة كوزباس الروسية، سيرجي تسيفيليف، على قناة "تليجرام" الخاصة به: "وفقا لأحدث البيانات، في وقت وقوع الحادث، كان هناك 285 عاملاً في المنجم".



وأصدر المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف تعليماته بالتحقق من مدى مراعاة التشريعات المتعلقة بحماية العمل والسلامة في جميع المناجم في كوزباس.



و صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم أن القائم بأعمال وزير الطوارئ في روسيا، سوف يرفع تقريرًا إلى الرئيس بوتين لإطلاعه على الوضع.



يذكر أن منجم "ليستفياجنايا" للفحم تملكه شركة " إس دي إس-أوجل" القابضة، و هي واحدة من أكبر 3 منتجين للفحم في روسيا، و تقوم بتطوير احتياطيات منجم الفحم في "يجوزوفو-كراسنويارسكي"، و يعمل المنجم جنبًا إلى جنب في نفس مصنع المعالجة في بيلوفو - أحد أكبر مصانع معالجة الفحم المولّد للطاقة في روسيا.