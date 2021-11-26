الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«السياحة»: فنادق الأقصر الثابتة كاملة العدد بفضل احتفال طريق الكباش

احتفال طريق الكباش
احتفال طريق الكباش

أكد ثروت عجمي، رئيس الغرفة السياحة بالأقصر، أن حفل افتتاح طريق الكباش رفع نسبة الإشغالات بالمحافظة إلى ١٠٠% ، وذلك بفعل توافد مئات المشاركين والعاملين في الاحتفال، بالإضافة إلى الرحلات السياحية التي كانت متواجدة بالفعل.

وأضاف "عجمي"، في تصريحات له، أن حدث اليوم سيكون له مردود إيجابي كبير على الحركة السياحية الوافدة للأقصر، وللمناطق الأثرية والمتاحف المصرية بشكل عام، خاصة وأن الاحتفال حظى بمتابعة أكثر من ١٥٠ وسيلة إعلامية عالمية، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بالفنادق العائمة لسد العجز ومواكبة العدد الكبير الذي حضر للمشاركة في الحفل.

وأوضح أن الطاقة الفندقية بالأقصر التي تعمل بالفعل حاليًا تبلغ نحو ٢٦ فنادقًا ثابتًا، وهي بالطبع لا تكفي الطلب الكبير المتوقع بعد احتفال اليوم، مطالبًا ببعض المرونة من الجهات المختلفة لدعم ومساندة القطاع الفندقي والذي عانى توقف الحركة تمامًا وتراكم المديونيات، منذ تفشي جائحة كورونا، ويجد نفسه حاليًا في مواجهة حركة سياحية كبرى متوقعة، تستلزم تقديم خدمة فندقية على أعلى مستوى مع تجديد كافة التراخيص المطلوبة وسداد الفواتير المتأخرة.

وأكد "عجمي"، أن الفنادق في الأقصر تلتزم بكافة الاشتراطات الصحية وضوابط سلامة الغذاء المنصوص عليها بجانب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية السائحين والعاملين بها.

ويهدف مشروع طريق الكباش إلى تحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف عالمي مفتوح عبر ربط معبدي الأقصر والكرنك، ويتكون طريق الكباش من رصيف حجري في المنتصف بطول الطريق ويصطف على جانبيه قرابة 1300 تمثال تتخذ أشكال كبش كامل ورأس كبش على جسد أسد ورأس إنسان على جسد أسد.

ويرمز الكبش للإله آمون إله معبد الكرنك، أما التماثيل التي تتخذ شكل إنسان بجسد أسد فترمز للإله أبي الهول.

وقدم حفل طريق الكباش الموسيقار نادر عباسي باستخدام آلات موسيقية مماثلة لتلك التي كانت تستخدم في احتفالات عيد الأوبت وهو أحد الأعياد المصرية القديمة، ويتلى خلاله أنشودة آمون، ومسيرة لموكب المراكب المقدسة في تكرار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية الذي أقيم العام الماضي والتي حظيت بإشادات عربية وعالمية واسعة.

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«السياحة»: فنادق الأقصر الثابتة كاملة العدد بفضل احتفال طريق الكباش

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