شبكة «فرانس 24» تبرز الاحتفالية العالمية المهيبة لافتتاح طريق الكباش بالأقصر

سلّطت شبكة (فرانس 24) الإخبارية الضوء على الاحتفالية العالمية التي نظمتها جمهورية مصر العربية بافتتاح طريق الكباش، واصفة الحدث أنه "احتفال ليلي مهيب".



وقالت الشبكة الفرنسية، إن مصر كشفت اليوم عن طريق تصطف على جانبيه مئات من تماثيل أبو الهول برأس كبش يعود تاريخها إلى آلاف السنين.



وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعددًا آخر من المسئولين قاموا اليوم رسمياً بافتتاح طريق الكباش، الذي يزيد عمره عن 3500 عام، ويُعد أحد أهم المعالم الأثرية في محافظة الأقصر، ويمتد مسارُه من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.



ولفتت الشبكة إلى أن هذا الطريق كان يُمسى في الأساطير المصرية القديمة بـ "طريق الرب".



ونوهت القناة إلى أن وزارة السياحة والآثار المصرية تعهدت بجعل مصر واجهة مفضلة للسياح من خلال تحويلها إلى "متحف في الهواء الطلق".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، الحفل الأسطوري العالمي، لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".

طريق الكباش من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخي لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف في عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق في عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.

وحرصت وسائل الإعلام العالمية و القنوات الفضائية العالمية، على بث تفاصيل الحدث الأسطوري، الذي أبهر جميع الحضور من السفراء و الشخصيات العامة.