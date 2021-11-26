إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية توثيقا لحدث افتتاح طريق الكباش بالأقصر

أصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية (QR Code)؛ لتوثيق حدث افتتاح طريق الكباش بمدينة الاقصر.



وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أنه جرى إصدار مجموعة الطوابع التذكارية لتوثيق افتتاح طريق الكباش بمدينة الاقصر؛ ذلك الممر التاريخي الذي يعد من أهم المعالم الأثرية في العالم؛ حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الدور الحيوي للبريد المصري؛ في تخليد المناسبات والأحداث الوطنية العظيمة، وفي ضوء تضافر الجهود لتوثيق هذا الحدث العالمى البارز.



وأشار طلعت إلى أن حدث افتتاح طريق الكباش الذى يربط معابد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبًا؛ يعكس عراقة مصر وحرصها على الحفاظ على إرثها الآثرى وتجديده من خلال إحياء أقدم ممر تاريخي، كما يتم من خلاله نقل صورة حضارية من صعيد مصر على نحو يمزج بين أصالة الماضى وعبقرية الحاضر خاصة وان الافتتاح يتواكب مع الاعلان عن تحويل مدينة الاقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم.



من جانبه صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف فاروق بأن افتتاح طريق الكباش حدث تاريخي انتظره العالم أجمع، وذلك لمشاهدة الاحتفالات التي كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف عام في قلب طريق الكباش الفرعوني، التي كانت تتم بصفة دورية كل عام على أرض الأقصر، ويتم خلالها تنصيب الملوك أو الاحتفال بالمناسبات الهامة؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة في هذا الحدث الهام وتوثيقه عبر إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية، مزودة بتقنية "QR Code" ليتمكن هواة الطوابع والمتابعون من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالطابع والمناسبة التى تم إصداره فيها، عبر ربط الطابع بشبكة الإنترنت، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي يشهدها البريد المصري حاليا، حيث تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي فى جميع الإدارات والقطاعات والخدمات التي يقدمها.



جدير بالذكر أن مجموعة الطوابع التذكارية مكونة من ثلاثة طوابع، مقاس كل طابع منها (٣ سم X ٥ سم) بقيمة ٥ جنيهات لكل طابع، أوفست متعددة الألوان، ومؤمنة ضد التزييف ومزودة بتقنية "QR Code".