بريطانيا: حظر الطيران من 6 دول أفريقية وسط مخاوف من متغير كورونا الجديد

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجيد جاويد تعليق رحلات الطيران من جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وبوتسوانا وإيسواتيني وزيمبابوي اعتبارًا من منتصف نهار الجمعة، مشيرًا إلى أن هذه الدول ستضاف إلى القائمة الحمراء.



ونقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية عن بعض الخبراء بعد ظهور نوع جديد من كورونا إنه "أسوأ ما رأيناه حتى الآن".



وقال وزير الصحة ساجيد جافيد إن المتغير الجديد الذي تم تحديده في جنوب إفريقيا "قد يكون أكثر قابلية للانتقال" من سلالة دلتا.. وأضاف "اللقاحات التي لدينا حاليًا قد تكون أقل فعالية".



وأطلق العلماء ناقوس الخطر مساء الخميس بشأن متغير B.1.1.529، والذي لديه القدرة على التهرب من المناعة التي تراكمت عن طريق التطعيم أو العدوى السابقة.



في حين لم يتم العثور على حالات في بريطانيا، أثار المسؤولون مخاوف بشأن الارتفاع السريع في الحالات في جنوب أفريقيا.



وستتم دعوة الأشخاص الذين وصلوا من هذه البلدان الستة في آخر 10 أيام لإجراء اختبار.

ولم يتم حتى الآن إعطاء المتغير لقبا في المملكة المتحدة، لكن أحد كبار خبراء وكالة الأمن الصحي البريطانية قال: "هذا هو أسوأ متغير رأيناه حتى الآن".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.