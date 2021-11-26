صحيفة بريطانية: ظهور متغير جديد ينتشر بسرعة مرعبة أكبر من دلتا

كشفت بيانات جديدة عن متغير لمرض كوفيد-19 ينتشر بمعدل أسرع بكثير من سلالتي بيتا ودلتا.



وتُظهر البيانات الأولية أن المتغير الجديد، B.1.1.529، ينتشر بشكل أكبر بكثير من سلالات بيتا ودلتا المسجلة سابقًا، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.



وحذر جون بيرن-مردوخ، الصحفي في "فاينانشيال تايمز" قائلاً: "هناك اتجاه تصاعدي واضح.. قد يكون هذا مجرد صورة عابرة، ولكن هذه هي الطريقة التي تبدأ بها الموجات."



وأضاف: "بصرف النظر عن صعودها السريع في جنوب إفريقيا، فإن السبب الرئيسي الآخر للقلق هنا هو أن الطفرات التي يمتلكها B.1.1.529 - بناءً على ما رأيناه مع المتغيرات الأخرى - معروف أنها مرتبطة بإمكانية انتقال أكبر".

وعلى صعيد آخر، نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن السلطات البريطانية قولها إنها تعتزم إضافة دولة جنوب إفريقيا إلى القائمة الحمراء الخاصة بمخاطر فيروس كورونا في إنجلترا.



وأوضحت القناة أن هذا التطور يأتي بعد شهر من رفع قيود السفر الأكثر حدة، مشيرة إلى أن إضافة جنوب أفريقيا إلى القائمة الحمراء في إنجلترا جاء بالتزامن مع اكتشاف متغير جديد لكورونا في هذه الدولة.



وسيتعين على المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا الآن الخضوع لإجراءات الحجر الصحي عند وصولهم إلى المملكة المتحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.