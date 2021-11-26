الممثل الإقليمى لليونيدو: افتتاح طريق الكباش حدث تاريخي ومهم لكافة القطاعات

أشاد الدكتور باسل الخطيب، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لطريق الكباش اليوم، قائلا " إنه حدث تاريخي لمصر بشكل خاص وحدث عالمى بشكل عام".



وأضاف الخطيب، في بيان له أن الحدث التاريخي مهم لكافة قطاعات الصناعة والاستثمار في مصر، فبرنامج الشراكة المصرى بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" يهتم بشكل كبير بالقطاع الحرفي، مؤكدا أن ما تشهده مصر من افتتاح تاريخي لطريق الكباش في ظاهرة حدث تاريخي ولكنه أيضا حدث تنموى قوي، وسيعود بصورة قوية على السياحة في مصر وتنشيطها وكذلك يصب في مصلحة كافة القطاعات وأهمها قطاعى الصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى قطاع الزراعة.



وأشار الممثل الإقليمى لليونيدو، إلى أن تنشيط السياحة بدوره يعزز قطاع الأغذية السياحي والذى تعمل به منظمة اليونيدو بالتنسيق والجهات المعنية وهيئة سلامة الأغذية، ويعتبر مشروع النمو الأخضر أحد أهم برامج اليونيدو والذى نعمل فيه بمحافظتى الأقصر وقنا، بالإضافة إلى تعزيز الحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها المدن السياحية المصرية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على الاهتمام بالعاملين في القطاع الحرفي فنيا وماديا ومعنويا، خاصة العاملين بالأعمال التراثية المصرية.



ولفت الخطيب، إلى أن افتتاح طريق الكباش وتنشيط السياحة بمصر يدعم القطاعات المختلفة بشكل مباشر، وكذلك يدعم صناعات واستثمارات بشكل غير مباشر تساهم في عودة وتنشيط السياحة من جديد.

وكانت محافظة الأقصر شهدت على مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر ، وترميم قاعة الـ 14 عمودا بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ " طريق الكباش".