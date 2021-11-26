خلال حفل افتتاح «طريق الكباش».. كيف أبهرت انتصار السيسى المصريين؟

نالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضورها حفل افتتاح طريق الكباش، خاصة ارتدائها فستان أنيق باللون الأزرق الغامق ومزين بكريستال أبيض لامع أنظار الحاضرين، وتفاعل معها المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشيدين بإعجابهم لها.

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عبر "مينا"، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قائلًا: "آخر حاجة قبل ما نام حابب أقول أن قرينة ⁦‪السيسي‬⁩ تحسها فعلًا سيدة مصر الأولى كده".

وعلقت "نشوى"، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية بموقع "تويتر" قائلة: "بعد إذن الأقصر وطريق الكباش والهيصة دي كلها انتصار‬⁩ ⁦‪السيسى‬⁩ كانت قمر أوي النهاردة".

"سيده محترمة جدًا جدًا، كل التحية والتقدير للسيده ⁦‪انتصار‬⁩ ⁦‪السيسي‬⁩"، بهذه الجملة عبرت هبة فوزي، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية بموقع "تويتر" عن إعجابها لشخصيتها العظيمة.

رواد السوشيال ميديا والسيدة إنتصار السيسي

وقال "ياسر"، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": " لو حد أخد باله.. حرم الرئيس السيدة ⁦‪انتصار‬⁩ ⁦‪السيسي‬⁩ في دلالة رائعة لم تتخلى عن اللمسة المصرية الفرعونية في ملابسها".

وأوضحت مي جودة من "شرطة الموضة"، أن الفستان الأنيق للسيدة انتصار السيسي مستوحى من طراز فرعوني، وكانوا يرتدون قديمًا فساتين مصنوعة من الخرز المترابط معًا في شبكة واحدة.

رواد السوشيال ميديا والسيدة إنتصار السيسي

وكانت نساء مصر القديمة ترتدي هذا الزي في الاحتفالات الكبرى وكان زيًا مخصصًا للطبقة العليا، ويتضح في العديد من الصور التشابه في التصميم الأنيق الحالي والفرعوني.

وتتضح فكرة هذا التصميم في زي تم العثور عليه في مقبرة "مكت رع"، وهو تمثال حاملة القرابين الذي تم العثور عليه مع نماذج من القوارب والحدائق، في مقبرة الملك الذي بدأ حياته في الأسرة الحادية عشر واستمر في خدمة الملوك المتعاقين في السنوات الأولى من الأسرة 12، ويوجد الفستان حاليًا في متحف متروبوليتان للفنون.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل افتتاح طريق الكباش وعرضًا فنيًا مستوحى من عيد الأوبت الذي يمر من طريق الكباش بالأقصر، وتم تنظيم موكب احتفالي لمجموعة من العربات الذهبية على أنغام موسيقى وكلمات أنشودة مصرية قديمة، للتعبير عن مظاهر الاحتفال بعيد الأوبت عند المصري القديم.