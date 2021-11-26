سفير الصومال بالقاهرة يشيد بالحفل الأسطورى لافتتاح طريق الكباش بالأقصر

أشاد السفير إلياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، بالحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، مؤكدا أنه يضاف إلى سجل الانجازات المصرية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجمهورية المصرية الجديدة التي يفخر بها كل عربي وأفريقي.



وقال السفير الصومالي، في بيان له، إن افتتاح طريق الكباش الجديد فى الأقصر، يؤكد أن مصر قادرة على تحقيق المستحيل بخطوات مدروسة، معربًا عن فخره وسعادته بالمستوى التنظيمي العالمي الرائع الذي ظهر به حفل الافتتاح، ورغم التحديات التي يواجهها العالم جراء انتشار جائحة كورونا.



وأضاف أن هذا المشروع يعيد إلى الأقصر ريادتها على الخريطة السياحية المصرية والعربية ، حيث سيجعل طريق الكباش من مدينة الأقصر "متحفا مفتوحا" أمام العالم ،كما أنه يعيد الأمجاد للحضارة المصرية العظيمة.

وكانت محافظة الأقصر شهدت على مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية و تطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر، وترميم قاعة الـ 14 عمودا بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ " طريق الكباش".



وقدم حفل طريق الكباش الموسيقار نادر عباسي باستخدام آلات موسيقية مماثلة لتلك التي كانت تستخدم في احتفالات عيد الأوبت وهو أحد الأعياد المصرية القديمة ، ويتلى خلاله أنشودة آمون، ومسيرة لموكب المراكب المقدسة في تكرار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية الذي أقيم العام الماضي والتي حظيت بإشادات عربية وعالمية واسعة.



وحرصت وسائل الإعلام العالمية و القنوات الفضائية العالمية، على بث تفاصيل الحدث الأسطوري، الذي أبهر جميع الحضور من السفراء و الشخصيات العامة.