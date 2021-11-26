الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«آيه بى سى نيوز»: مصر تسعى لإنعاش السياحة بافتتاح طريق الكباش

افتتاح طريق الكباش
افتتاح طريق الكباش

 قالت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن مصر تسعى حثيثاً في الوقت الحالي إلى إنعاش القطاع السياحي في البلاد بعد سنواتٍ من الاضطرابات السياسية التي أعقبت أحداث 2011 إضافة إلى جائحة كورونا.

 

وأضافت الشبكة أن افتتاح طريق الكباش "طريق الرمس" هو أحدث مشروع حكومي يتم تنفيذه لتسليط الضوء على الكنوز الأثرية في البلاد.

 

ووصفت الشبكة الحدث المصري بأنه "ثاني حفل ساحر هذا العام لتكريم التراث المصري"، مشيرة إلى موكب المومياوات الملكية المصرية الذي تم الاحتفال به في مصر في شهر أبريل الماضي.

 

ويهدف مشروع طريق الكباش إلى تحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف عالمي مفتوح عبر ربط معبدي الأقصر والكرنك، ويتكون طريق الكباش من رصيف حجري في المنتصف بطول الطريق ويصطف على جانبيه قرابة 1300 تمثال تتخذ أشكال كبش كامل ورأس كبش على جسد أسد ورأس إنسان على جسد أسد.

 

ويرمز الكبش للإله آمون إله معبد الكرنك، أما التماثيل التي تتخذ شكل إنسان بجسد أسد فترمز للإله أبي الهول.

 

كانت محافظة الأقصر شهدت على مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر ، وترميم قاعة الـ 14 عمودا بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ " طريق الكباش".
 

وقدم حفل طريق الكباش الموسيقار نادر عباسي باستخدام آلات موسيقية مماثلة لتلك التي كانت تستخدم في احتفالات عيد الأوبت وهو أحد الأعياد المصرية القديمة ، ويتلى خلاله أنشودة آمون، ومسيرة لموكب المراكب المقدسة في تكرار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية الذي أقيم العام الماضي والتي حظيت بإشادات عربية وعالمية واسعة.

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