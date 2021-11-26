الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا: 69 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى موريتانيا
كورونا فى موريتانيا

 أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 69 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و59 حالة شفاء و3 وفيات وذلك بعد إجراء 1979 فحصا.


وقالت وزارة الصحة - في بيان لها  - إن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 38 ألفا و950 إصابة منذ اول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، ليصل اجمالي حالات الاصابة في البلاد في 38950، فيما وصل اجمالي حالات الشفاء الى 37194 ، بينما وصل اجمالي الوفيات الى 825.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وزارة جديدة جديد وزارة الصحة فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا الصحة موريتانيا إصابات فيروس كورونا إصابة جديدة أول ظهور كورونا المستجد فيروس كورون الصحة الموريتانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

موريتانيا: 69 إصابة جديدة بكورونا

الروائية مى خالد تتذكر «أماكن ملهمة»" فى مسيرتها الإبداعية بكلية الألسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية