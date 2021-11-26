موريتانيا: 69 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 69 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و59 حالة شفاء و3 وفيات وذلك بعد إجراء 1979 فحصا.



وقالت وزارة الصحة - في بيان لها - إن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 38 ألفا و950 إصابة منذ اول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، ليصل اجمالي حالات الاصابة في البلاد في 38950، فيما وصل اجمالي حالات الشفاء الى 37194 ، بينما وصل اجمالي الوفيات الى 825.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.