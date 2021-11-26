«بلد سواح».. «هاشتاج» يعيد فرقة رضا للحياة من جديد

تسببت أغنية الأقصر بلدنا بلد سواح، في حالة من البهجة بعد أن أطربت مسامح الملايين الذين تابعوا الحفل الأسطوري لطريق الكباش بالأقصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة قرينته.

احتفالية طريق الكباش

الأغنية التي أعادت الحياة لفرقة رضا من جديد بهذه الأغنية التي أصبحت أيقونة ترتبط في ذاكرة المصريين بمحافظة الأقصر، وباتت معزوفة تلامس الشفاة عند ذكر هذه المحافظة السياحية والتي تحمل عبق الماضي.

على مواقع التواصل الاجتماعي كانت حملات الإشادة بالأغنية المبدعة، فكتبت «زيزي صالح»: "ستظل أغنية الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، من أجمل التابلوهات الجاذبة للسياحة.. إبداع".

احتفالية طريق الكباش

بينما نشرها حسين دياب معلقًا: "أغنية الأقصر بلدنا بلد سواح بصوت المبدع وائل الفشني لايڤ من احتفالية طريق الكباش بحضور الرئيس السيسي".

بينما أضاف حساب باسم «الآنسة حنفي»: "مشهد مبهر بالحنطور.. الأقصر بلدنا بلد سواح أحلى بلاد الدنيا بلدي مصر".

احتفالية طريق الكباش

جدير بالذكر، أن احتفالية طريق الكباش المقامة في مدينة الأقصر، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته السيدة انتصار السيسى، بدأت بعدد من الفقرات الغنائية، بجانب عرض غنائي مستوحى من عيد الأوبت.

احتفالية طريق الكباش

تتضمن الحفل، فقرة غنائية للفنان محمد حماقي، ولارا إسكندر، بجانب شرح من جانب وزير السياحة والآثار خالد عناني، للرئيس السيسي عن تاريخ طريق الكباش، ومعبد الأقصر.

احتفالية طريق الكباش

كما تضمن الحفل، كلمة لوزير السياحة والآثار عن أهداف تلك الاحتفالية، وما تم تنفيذه من عمليات تطوير وترميم لطريق الكباش، وتوضيح أهمية المظاهر السياحية في مصر.