الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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زوجة حسن أبو الروس: سعيدة لمشاركتي في تصميم احتفالية طريق الكباش

غادة والي
غادة والي

شاركت مصممة الجرافيك، غادة والي، زوجة الفنان حسن أبو الروس، فرحتها وسعادتها كونها شاركت في تصميم شعار الأقصر المستخدم في احتفالية طريق الكباش، اليوم مع متابعيها على منصات السوشيال ميديا.

 

و أعربت عن كامل سعادتها، وبما شُرفت به اليوم من تنظيم الاحتفالية الضخمة التي جاءت بمناسبة افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر.

 

وغرّدت مصممة الجرافيك، على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": " فخور جدًا بأنني شاركت في شعار الأقصر الذي تم صياغته بمعنى دقيق لكل حرف، والذي تم تطويره بشكل أكبر من قبل فرق مختلفة ومؤسسات الدولة، ويتم استخدامه الآن في الحدث الكبير، في فعالية طريق الكباش".

تفاصيل الاحتفالية 

بدأت احتفالية طريق الكباش، في السابعة ونصف من مساء الخميس، بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه، وعدد كبير من الشخصيات العامة، فضلا عن تواجد بعض القيادات الأجنبية، إلى جانب  شخصيات فنية، ومشاركة العديد من نجوم الفن الشباب، وذلك في مدينة الأقصر، في حدث عالمي أُذيع عبر مئات القنوات التلفزيونية الفضائية.

 

ونُظم الحدث وسط أجواء من البهجة والموسيقى والرقص والغناء والاحتفالات العسكرية، وشهد تنفيذ محاكاة لاحتفال المصريين القدماء بـ«عيد الأوبت»، من خلال موكب ضم ٤٠٠ شاب وفتاة يرتدون زى الاحتفالات عند المصريين القدماء، على أنغام موسيقى تصويرية مستوحاة من الأناشيد الفرعونية.

كما شهد الحفل إقامة معرض للصور النادرة من القرن الـ١٩ فى أماكن محددة على طريق المواكب، تروى تاريخ معابد الكرنك والأقصر، وطريق المواكب الذى يربط بين المعابد، وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التى كانت تقام فى العصور القديمة.

«أوبت» هو أحد الأعياد الفرعونية التى انقسمت فى مصر القديمة إلى عدة أنواع، منها أعياد رسمية يُحتفل بها فى مصر كلها مثل: عيد السنة الجديدة، وأعياد أول الشهر، وأعياد منتصف الشهر، وتتويج الملك، وأعياد محلية تخص كل إقليم على حدة، وصولًا إلى الأعياد الدينية مثل: عيد «الإله مين» الذى يُقام فى الشهر الأول من فصل الحصاد، وعيد «أوبت».

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