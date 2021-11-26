تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 26-11-2021 نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.



وتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة (5 ص:7 ص) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى



القاهرة 26 17

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 25 15

طنطا 25 16

شبين الكوم 26 17

دمنهور 26 16

بلطيم 25 16

مطروح 26 15

السلوم 26 15

سيوة 26 11

بورسعيد 24 16

دمياط 24 15

الزقازيق 25 16

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 26 16

السويس 26 13

العريش 25 15

رفح 24 15

رأس سدر 25 15

نخل 22 09

نويبع 23 16

طابا 24 16

كاترين 20 08

الطور 25 12

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 29 20

مرسى علم 27 19

الفيوم 26 15

بنى سويف 26 14

المنيا 26 13

أسيوط 27 12

سوهاج 28 12

قنا 29 12

الأقصر 30 12

أسوان 31 13

إدفو 31 12

أبو سمبل 30 12

الوادي الجديد 30 11

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19